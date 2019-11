Opluchting: boeren en overheid praten weer

Aanleiding voor de ontmoeting was een alternatief stikstofplan van dertien boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief. Daarin zouden boeren op vrijwillige basis maatregelen kunnen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen en zou er een overheidsfonds komen van bijna 3 miljard euro om boeren te helpen die maatregelen door te voeren.

„Het was goed te horen wat de plannen zijn en wat we daarvan kunnen uitwerken”, hield Schouten zich op te vlakte. „Voorop staat hoe we ervoor zorgen dat boeren een goede boterham kunnen verdienen en dat wie boer wil blijven perspectief hebben.”

Goede moed

Bij de Farmers Defence Force, aanjager van het boerenproptest, was er mildheid te bespeuren. Het gesprek met de minister was ’hoopgevend’, vond Jeroen van Maanen. Dat er geen toezeggingen kwamen van de minister, vond hij niet gek. „Ze zou een slechte koopman zijn als ze nu meteen al toezeggingen zou doen.”

Gelders gedeputeerde Peter Drenth proeft een ’constructieve houding’ in de sector. „Er is een handreiking gedaan om in de toekomst de sector gezond te kunnen houden. Bij het Rijk en de provincies is die toewijding er ook. De clash tussen overheid en sector is omgebogen naar overleg. Dat is winst.” Want laten we niet vergeten waar we vandaan komen, zei Drenth. „Het is nog maar zes weken geleden dat het Malieveld vol stond. Nu staan we hier met elkaar.”

Protest langs snelwegen

Vanmiddag tussen 12.30 en 14 uur stonden in heel het land tractoren bij op- en afritten van snelwegen opgesteld. Dit om het gesprek van de boerenorganisaties met landbouwminister Schouten, dat tegelijkertijd plaatsvond in Den Haag, kracht bij te zetten.

De uit het Overijsselse grensplaatsje Deurningen afkomstige melkveehouder Stephan Reuver, die ’s middags samen met collega-boeren en hun tractors bij een afrit van de A1 richting Hengelo stond opgesteld en daarmee zijn roep liet horen, beschrijft deze ’protestdag-light’ als zeer geslaagd. „Kan niet beter. Hiermee willen we laten zien dat het overleg met minister Schouten heel belangrijk voor ons is. De hele stikstofproblematiek moeten we gewoon gezamenlijk aanpakken. De schouders er samen onder, want in je eentje begin je niks. Zo simpel is het.”

Reuver vindt dat de agrarische sector al op 1 en 16 oktober heeft getoond hoe een vreedzame en voor burgers vriendelijke protestdag eruit kan zien. Voorbeeldig voor andere sectoren, zegt hij erbij. „Iemand die om 4 uur ’s nachts opstaat om achter het stuur van een vrachtwagen te gaan zitten, werkt toch ook hard voor z’n centen? Wij net zo goed. En waarom verdienen leraren en zorgmedewerkers niet hetzelfde als mensen die de hele dag op kantoor zitten? Is dat nou netjes en hoe het moet? Ik denk van niet. Die kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, hier in Nederland. Daarom protesteren dat soort andere groepen eveneens.”