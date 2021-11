Relschoppers Rotterdam donderdag herkenbaar in beeld

Tijdens de ongeregeldheden op en rond de Coolsingel, die uitbraken na een vreedzame betoging tegen het coronabeleid, werden 49 verdachten opgepakt. Maandag zaten volgens het Openbaar Ministerie (OM) acht relschoppers nog steeds vast.

„Het gaat om beelden van een aantal verdachten die de politie eerst een week lang intern heeft bekeken”, aldus een politiewoordvoerster maandag. „Wijkagenten en andere politiemedewerkers kregen zo de gelegenheid personen op de beelden te herkennen, zodat we ze kunnen oppakken. Je ziet bijvoorbeeld mensen stenen gooien terwijl ze onherkenbaar zijn. Op andere beelden zien we die personen dan soms wel herkenbaar in beeld.”

Verdachten die zich de komende dagen bij de politie melden, kunnen mogelijk nog voorkomen dat ze getoond worden. „Minderjarigen, of personen van wie de politie vermoedt dat ze minderjarig zijn, worden geblurd in beeld gebracht.”

Normaal gesproken blijven de beelden twee weken voor intern gebruik. Maar vanwege de ernst van de ongeregeldheden gaf het Openbaar Ministerie (OM) toestemming om de beelden al na een week openbaar te maken.

Maandagavond bespreken de 25 burgemeesters die deel uitmaken van het Veiligheidsberaad hoe ze omgaan met de demonstraties tegen het coronabeleid. De laatste tijd grijpen relschoppers betogingen in diverse steden aan om de politie en mobiele eenheid te belagen met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen, ruiten in te gooien en brand te stichten. Onbekend is of demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij het beraad zullen aanschuiven.

