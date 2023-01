Hulpverlener steeds vaker in het nauw door agressie

Zo heeft bijna twee derde van de ambulancemedewerkers het afgelopen jaar met agressie te maken gekregen, blijkt uit een peiling van V&VN Ambulancezorg die door ruim 400 ambulancemedewerkers is ingevuld. Volgens 94 procent van de respondenten is het aantal incidenten in 2022 gelijk gebleven aan het getal in 2021 of zelfs toegenomen.

Het vaakst (65 procent) gaat het om verbale agressie, in 33 procent van de gevallen is het een combinatie van verbaal en fysiek.

’Onacceptabel’

„Dat dit soort incidenten niet afneemt, is onacceptabel”, verzucht Mischa Knol, voorzitter van V&VN Ambulancezorg en zelf werkzaam als ambulanceverpleegkundige.

Wie naar de wat langere termijn kijkt, ziet dat het aantal agressie-incidenten tegen ambulancepersoneel en politieagenten sinds 2017 zelfs gestaag is toegenomen. Tijdens de jaarwisseling alleen al liepen vier Haagse agenten gehoorschade op.