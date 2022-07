Kabinet wil uitzendsector aan banden leggen

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) komt met dat plan op aandringen van voormalig SP-voorman Emile Roemer, die eerder in opdracht van het kabinet de problemen rond arbeidsmigratie onder de loep nam. Een van zijn belangrijkste aanbevelingen in de strijd tegen malafide uitzendbureaus, die slecht voor werkenden uit het buitenland zorgen, is hen een certificaat te laten halen. Wie niet voldoet aan de eisen, mag geen bureau bestieren.

’Onacceptabel’

Dat advies voert het kabinet nu uit. Het duurt nog wel tot 2025 voor het zogeheten certificeringsstelsel er is, waar de 15.000 uitzendbureaus in Nederland langs moeten. „Te veel uitzendbureaus zorgen niet goed voor hun personeel en laten ze slapen en werken in slechte omstandigheden. Dat is onacceptabel”, zegt Van Gennip. „Mensen die hier komen werken, hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden, net als u en ik. Daarom ben ik blij dat we de stap zetten naar een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus.”

Wie een certificaat wil krijgen, moet een goed loon betalen, belastingaangifte juist doen, een VOG hebben, goedgekeurde huisvesting bieden aan arbeidsmigranten en een waarborgsom van 100.000 euro betalen.