Winkel Amsterdam dicht na vondst handgranaat

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben het explosief onschadelijk gemaakt en meegenomen. „De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde¨, liet de gemeente vrijdag weten.

Het was de tweede keer in een maand tijd dat in Amsterdam een handgranaat bij een bedrijfspand werd achtergelaten. Eerder werd er een aangetroffen voor een café in de Korte Leidsedwarsstraat. Van Aartsen sloot daarop de cocktailbar voor onbepaalde tijd vanwege ernstig gevaar voor de openbare orde. Om dezelfde reden had toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan in augustus een club aan de Amstelstraat gesloten

