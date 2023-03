Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Twijfels over Russische claims over indringers: Oekraïners, Russische oppositie of ’false flag’?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Beelden uit een video van de vermeende sabotage-groep die op Telegram werd geplaatst. Ⓒ Twitter

Kiev - Russische media claimen dat een Oekraïense verkenningsgroep donderdagmorgen de Russische regio Bryansk zou zijn binnengedrongen. Volgens de berichten die niet zijn geverifieerd door onafhankelijke bronnen, zou een „sabotage-groep” meerdere mensen hebben gegijzeld in het grensgebied. Er is nog veel onbekend over de situatie, experts trekken de Russische lezing vooralsnog in twijfel.