Celstraf voor man die Bosschenaar doodreed met gestolen Range Rover

Verdachte Hugo H. beweert dat hij in een psychose verkeerde tijdens het ongeluk. Hij zou ervan overtuigd zijn geweest dat hij achtervolgd werd en vermoord zou worden. Volgens zijn advocaat was hij daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar en dus niet schuldig. De rechtbank oordeelde echter dat hij wel degelijk schuld had aan het ongeluk. „U wist door eerdere gebeurtenissen dat u mentaal kwetsbaar was en bent toch in de auto gestapt”, zei de rechter.

Gestolen auto

H. had op zondagochtend 1 augustus vorig jaar een Range Rover afgepakt van een man in Erp, nadat hij daar met zijn eigen auto een ongeluk had gekregen. Daarna reed hij met de gestolen auto naar Den Bosch, waar hij op 50-kilometerwegen de 130 op de teller aantikte. Hij reed zeker twee keer door rood en reed toen de Bossche tuincentrumeigenaar Peter Stolzenbach in zijn auto aan. Die stierf ter plekke. H. was drie dagen eerder uit een psychiatrisch ziekenhuis ontslagen.

De rechter oordeelde dat de man wel een persoonlijkheidsstoornis heeft en zijn gedrag hem niet volledig was aan te rekenen. Het Openbaar Ministerie had om vier jaar celstraf gevraagd. Behalve de lagere celstraf en de verplichte behandeling kreeg H. van de rechtbank ook een rijontzegging van vier jaar.