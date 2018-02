5000 euro boete wegens mishandeling vis

De Duitse muzikant Marten Laciny, beter bekend als rapper Marteria, met zijn vis. Ⓒ Screendump Youtube

WÜRZBURG - De Duitse muzikant Marten Laciny, beter bekend als rapper Marteria, is schuldig bevonden aan dierenmishandeling, in dit geval van een vis. Volgens de media betaalt hij een boete van 5000 euro. De 35-jarige artiest mag in zijn vrije tijd graag een hengeltje uitgooien en deed dat vorig jaar mei met succes na een optreden in Würzburg. Hij trok een flinke karper op de kant, poseerde er enkele seconden mee en liet het beest vervolgens terugglijden in het water.