Dorpen op Tenerife ontruimd en wegen afgesloten: ’Brand loopt uit de hand’

„De brand is uit de hand gelopen, de vooruitzichten zijn niet positief”, zei de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, op een persconferentie in Santa Cruz.

„Ons doel voor vanavond is ervoor te zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een zeer zware dag. We zullen operaties uitvoeren om de eigendommen van de bewoners te beschermen”, voegde hij eraan toe.

Vulkaan

De brand brak uit in het nationale park bij de vulkaan El Teide. Het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen bemoeilijkt het werk van de brandweer.

Vliegtuigen en helikopters worden ingezet bij de bluswerkzaamheden en meerdere dorpen zijn ontruimd. Ook een hondenasiel is preventief geëvacueerd.

