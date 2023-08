Duizenden mensen geëvacueerd op Tenerife en wegen afgesloten: ’Brand loopt uit de hand’

„De brand is uit de hand gelopen, de vooruitzichten zijn niet positief”, zei de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, op een persconferentie in Santa Cruz. Hij noemt het de „meest complexe brand” op de Canarische Eilanden in vier decennia.

„Ons doel voor vanavond is ervoor te zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een zeer zware dag. We zullen operaties uitvoeren om de eigendommen van de bewoners te beschermen”, voegde hij eraan toe.

Vulkaan

De brand brak uit in het nationale park bij de vulkaan El Teide. Het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen bemoeilijkt het werk van de brandweer. De hulpdiensten zeggen dat het vuur een vallei nadert waar zich meerdere campings bevinden.

Vliegtuigen en helikopters worden ingezet bij de bluswerkzaamheden en meerdere dorpen zijn ontruimd. De hulpdiensten hebben tot dusver al zo’n 3800 mensen in veiligheid gebracht. Honderden brandweerlieden en militairen proberen ondertussen het vuur te blussen. De autoriteiten hebben inmiddels extra blusvliegtuigen ingevlogen om te helpen bij de strijd tegen het oprukkende vuur. De vliegvelden op het eiland zouden nog wel normaal functioneren.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn tot donderdag halverwege de middag nog geen hulpvragen van Nederlanders op Tenerife binnengekomen. BuZa staat in contact met de plaatselijke autoriteiten. Ook bij alarmcentrale SOS International zijn nauwelijks meldingen gekomen. Eurocross kreeg er eentje.

