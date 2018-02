Rel om weghalen (beetje) bloot schilderij

Hylas and the Nymphs - John William Waterhouse Ⓒ Wiki

MANCHESTER - Een museum in het Britse Manchester, de Manchester Art Gallery, heeft een schilderij van de muur gehaald waarop blote damesborsten te zien zijn: Hylas and the Nymphs, in 1896 vervaardigd door John William Waterhouse. De dames bevinden zich in een vijver en kijken naar een aangeklede man op de kant.