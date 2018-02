Meisje (12) geëlektrocuteerd in bad door iPhone aan oplader

Dat meldt Nieuwsblad. Het meisje uit de Russische plaats Bolshoe Gryzlovo, wilde even ontspannen in bad, na een druk potje basketbal. Haar smartphone ging mee, zodat zij tijdens het badderen naar muziek kon luisteren. Omdat de batterij van het apparaat bijna leeg was, stak ze haar telefoon aan de oplader in het dichtstbijzijnde stopcontact. Toen het meisje wilde gaan zitten, viel het apparaat in de gevulde badkuip.

De familie van het meisje is in shock. De moeder van het slachtoffer vond het levenloze lichaam van het meisje. De iPhone dreef naast haar in de badkuip. Pogingen om haar dochter te reanimeren kwamen echter te laat.

Haar omgeving spreekt van een ’Verschrikkelijke tragedie’. Men wacht nu op de resultaten van het onderzoek, die meer inzicht zullen geven omtrent de omstandigheden van de dood van het meisje.