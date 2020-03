Handzeep? Helaas, uitverkocht! Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - Het is stil op straat. Ook Utrecht wordt geraakt door de coronacrisis. De Oudegracht is leeg. De feestelijke opening van de nieuwe bibliotheek op de Neude is afgelast en ook de herdenking, volgende week, van de aanslag in de tram gaat niet door. In de supermarkt raken de schappen ondertussen in rap tempo leeg.