’Werken met dronken mensen? Veel te gevaarlijk!’

Handzeep? Helaas, uitverkocht! Ⓒ De Telegraaf

Utrecht - Het coronavirus laat zich zien in Utrecht. Het is stil in de binnenstad. Veel toeristen zijn er niet te zien en ook domstedelingen blijven kennelijk thuis. De Neude, de Oudegracht, het Domplein en het Vredenburg. Waar het normaal krioelt van de mensen, is het nu rustig. Broodjesverkoper Martin: ,,Ik haal maar een kwart van mijn omzet.”