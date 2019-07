Actrice Grives voor raadkamer Antwerpen

De raadkamer van Antwerpen, een onderzoeksgerecht dat geen vonnissen velt, bepaalt achter gesloten deuren of de 34-jarige Rotterdamse een maand langer in de gevangenis moet blijven als dat voor het gerechtelijk onderzoek nodig is. Ze kan ook onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Het besluit wordt naar verwachting in het begin van de middag bekend.

De raadkamer begint om 09.30 uur, maar Grives’ zaak is pas nummer 50 op de rol. Zij mag zich laten vertegenwoordigen door haar advocaat Koen Vaneecke, maar die verwacht dat zijn cliënte zelf aanwezig zal zijn, zei hij. Na afloop zal de uitkomst „gecommuniceerd worden.”

De actrice werd zondag aangehouden met meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Ze heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol.