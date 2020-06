Geslaagde scholieren op ’hun’ vlaggendag: ’Binnenkort even goed vieren’

Na weken te hebben gewacht, was het donderdag dan eindelijk zover voor de 16-jarige Niels Wittenbols. De tiener uit het Brabantse Woensdrecht kreeg ’s ochtends een envelop van zijn school door de brievenbus, met het officiële bericht dat hij zijn mavo-diploma had gehaald. „Ik wist een aantal weken geleden al dat ik was geslaagd, maar dat zwart op wit zien is toch wel extra bijzonder”, vertelt Niels opgetogen. „Desondanks is het wel heel anders dan hoe ik mijn diplomadag een aantal maanden geleden had voorgesteld.”

Eind maart werd duidelijk dat de eindexamens voor middelbare scholieren dit jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zouden worden geschrapt. Dat was voor veel tieners een opluchting, maar hierdoor verliep hun laatste jaar op de middelbare school heel anders dan normaal. „Ik vind het natuurlijk heel jammer dat ik geen examenfeest heb gehad. Je mist toch de afsluiting van een bijzondere tijd van je leven”, stelt Niels vast.

Vlaggendag

Om dit bijzondere schooljaar toch leuk af te sluiten, besloot scholierenbond LAKS om een zogenoemde vlaggendag te organiseren. Dat was een groot succes, stelt voorzitter Pieter Lossie.

„Duizenden scholieren hebben donderdag hun vlag uitgehangen en gevierd dat ze geslaagd zijn. We hebben heel veel positieve berichten gehad”, aldus Lossie.

De LAKS-voorman, zelf ook examenkandidaat, vierde vandaag zijn slagen met minister Slob (onderwijs), die op het kantoor van de scholierenbond een taartje kwam eten. „De minister vond het heel tof. We zijn blij dat we, ondanks dit gekke jaar, toch hebben kunnen zorgen voor een leuke afsluiting.”

’Leuk cadeau gekregen’

Ook voor Niels was het een geslaagde dag. „Ik heb een leuk cadeau gekregen van mijn ouders en binnenkort komt er wat familie over de vloer. Dan gaan we het nog even goed vieren”, zegt hij met een brede glimlach.