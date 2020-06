Gunstig weer voor zeevonk en lichtende nachtwolken

Dat verwacht weerbureau Weeronline. De lichtende nachtwolken zijn vaak te zien bij helder weer rondom de langste dagen van het jaar, na zonsondergang en tijdens heldere nachten. Die wolken kunnen zich ook vormen kort voor zonsopgang. De zilverblauwe wolken ontstaan op 80 kilometer hoogte door een combinatie van ijskristallen en ruimtestof, die op die hoogte nog door de zon worden beschenen. De kristallen zetten zich af op de stofdeeltjes en weerkaatsen zonlicht naar de aarde.

Zeevonk wordt gevormd door algen, die zich bij zonnig en zeer warm weer en weinig wind snel vermenigvuldigen en in bewegend water een chemische reactie veroorzaken. De algen lichten dan op door golfslag of wanneer iemand door het water loopt. ’s Nachts ontstaat dan een lichtgevende blauwe gloed, bij daglicht is zeevonk oranjerood van kleur. Beide verschijnselen werden op 12 juni ook al waargenomen.