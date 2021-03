Hond Bobby op mysterieuze wijze ’gestolen’ uit Gelders asiel

Wie neemt ’s nachts de moeite om naar een verlaten dierentehuis op de Veluwe te gaan en een van de honden mee te nemen? Voor die vraag staat de Dierenbescherming sinds de 3-jarige Bobby vrijdagmorgen bleek te zijn verdwenen. „Het moet iemand zijn geweest die weet dat hier een dierenopvang zit. Er zijn voetsporen gevonden, meerdere deuren geopend... of hier meer mensen achter zitten, laat ik aan de politie. Die hebben we meteen ingeschakeld en er is aangifte gedaan”, vertelt Dik Nagtegaal.

Ook is er direct een oproep op sociale media gedaan, zodat mensen die Bobby herkennen aan de bel kunnen trekken bij instanties. Het gaat om een boerenfox terriër. „Het is een alledaags hondje”, zegt een mevrouw die bij het asiel werkt. Volgens de dierenopvang is het ’100 procent zeker dat hij is gestolen’. „De kennel waar hij in zat, was weer netjes dicht gedaan.”

Ⓒ Honden Zoekgroep Gelderse Vallei

Nagtegaal: „Waarom juist Bobby is meegenomen? We hebben echt geen idee. Deze hond reageert normaal gesproken niet zo goed op nieuwe mensen. We moeten maar zien of hij nu met alle stress om kan gaan. Daarnaast is Bobby allergisch en krijgt hij daarom speciale voeding.”

Medewerkers van het asiel zijn dan ook erg geschrokken van de inbraak en maken zich ’grote zorgen’ om de hond. „We hopen Bobby snel gezond weer terug te zien!”, aldus een Facebookbericht dat in een uur tijd al honderden keren is gedeeld.

’Vrijwillig naar asiel gebracht’

De politie is op de hoogte van de zaak, maar tast nog in het duister. „De hond zat al meer dan tweehonderd dagen in het asiel en er is vrijwillig afstand gedaan van het dier, dus we verwachten niet dat de vorige eigenaar hier iets mee te maken heeft. We vragen iedereen die een boerenfox ziet lopen nog eens extra goed te kijken of het niet om Bobby gaat”, aldus een woordvoerster.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl