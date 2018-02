Niet alle ziekenhuizen willen tabaksindustrie voor de rechter slepen: ’Wel sympathie’

Dat blijkt uit een inventarisatie door deze krant. Deze week meldden het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mee te gaan in een strafzaak door de Haarlemse advocaat Ficq, aanvankelijk namens een enkele longkankerpatiënt. Het lijkt op dit moment twijfelachtig dat nog heel veel andere ziekenhuizen zich bij de groepsaanklacht zullen scharen.

Zo hebben het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, alsmede een dependence in Heerhugowaard (alledrie behorend bij de Noordwest Ziekenhuishuisgroep), laten weten bezig te zijn met een eigen rookbeleid. „Zo lang er nog op ons terrein mag worden gerookt, is het niet goed om ons bij het ’Antoni van Leeuwenhoek’ aan te sluiten”, zei een woordvoerder van de ’Noordwestgroep’ in de regionale media.

’Gewoon te klein’

Een Drentse longarts zei dat zijn ziekenhuis „gewoon te klein” is om de grote tabaksindustrie aan te pakken. „Bovendien voeren ook wij een lokaal- en regionaal antirookbeleid, waarbij wij ook al jaren scholen bezoeken om de leerlingen ervan te weerhouden überhaupt met roken te beginnen.”

Het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen, Zeeland, zegt zich niet te willen voegen in een juridische actie tegen de tabaksindustrie. Ziekenhuizen in Gelderland staan positief tegenover de aangekondigde rechtszaak wegens ’zware mishandeling’ door tabaksptoducenten. Maar ze doen niet mee aan een juridische actie. „Dat is niet onze taak als ziekenhuis”, verklaarden het Slingeland Ziekenhuis in Doetichem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk tegenover lokale verslaggevers.

’Faliekant tegen roken’

Het Rivierenland in Tiel zei stellig niet naar de rechter te zullen stappen, maar wel faliekant tegen elk element van het roken en de schadelijke gevolgen ervan te zijn. Het Antonius ziekenhuis in Sneek denkt erover om zich wél aan te sluiten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.