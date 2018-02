’FBI en Justitie VS misleidden rechter’

In het document is sprake van een „verontrustende afbraak van het juridische proces dat het Amerikaanse volk beschermt” om de toestemming te krijgen Page in de gaten te houden. Informatie van de Britse geheim agent Christopher Steele zou een „essentiële rol” hebben gespeeld voor het indienen van het verzoek.

Steele zou bij zich bij Justitie hebben laten ontvallen dat hij er niet aan moest denken dat Trump president zou worden. Uit niets blijkt dat de Democraten hem hebben betaald.

’Aanval op Mueller’

Democraten zien het memo als een poging van de Republikeinen om hun president te beschermen. Ze stellen dat de Republikeinen selectief gebruikmaken van geheime informatie om speciaal onderzoeker Robert Mueller in diskrediet te brengen. Hij staat aan het hoofd van onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen.

De Democraten in de veiligheidscommissie van het Huis veroordeelden de vrijgave van het memorandum als een schandelijke poging de FBI in diskrediet te brengen, het departement van Justitie en het werk van Mueller. Ze hopen maandag met een eigen verhaal te komen als reactie op de aantijgingen. De inhoud van het memo komt overeen met eerdere berichten in The New York Times.

’Poetin een bos bloemen gestuurd’

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis, speelt Trump zijn Russische ambtgenoot Poetin in de kaart. „President Trump heeft zijn wettelijke verantwoordelijkheid als hoogste commandant ingeleverd door hoogst geheime en verdraaide informatie vrij te geven. Door de bronnen en de manier van informatie inwinnen niet te beschermen, heeft hij zijn vriend Poetin zojuist een bos bloemen gestuurd.”

Ze kreeg ook bijval uit Republikeinse hoek. Senator John McCain zei dat gekozen volksvertegenwoordigers moeten ophouden met kijken naar Muellers onderzoek door een kromme politieke lens. „De laatste aanvallen op FBI en Justitie dienen geen enkel Amerikaans doel - niet van een partij, niet van de president, alleen van Poetin”, zei hij op Twitter.