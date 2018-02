Onze ogen en oren in Brussel

Oud EU-ambassadeurs Tom de Bruijn, Robert de Groot en Ben Bot. Ⓒ Beeldbewerking Redactie Verrijking/ Getty Images/ Hollandse Hoogte / Riasimmink

Het geldt als de machinekamer van de Nederlandse diplomatie. Alle besluiten waar Nederland in Brussel over meepraat worden hier voorgekookt, voordat politici er een klap op geven. Onze permanente vertegenwoordiging bij de EU, kortweg ’pv’ in Brussels jargon, bestaat precies 60 jaar. Twee voormalige en de huidige EU-ambassadeur spreken over het belang van ’judodiplomatie’ en de nieuwe rol voor Nederland nu de Britten de Unie gaan verlaten.