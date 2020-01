WHO besluit donderdag over coronavirus

Donderdag vergadert de WHO verder over de verontrustende uitbraak in China, 14 doden en de verspreiding van het virus onder ruim 500 mensen in vijf Aziatische landen en de Verenigde Staten. De laatste keer dat de WHO besloot tot een dergelijke verklaring was in 2014 bij de Ebola-epidemie van 2014 die meer dan 11.000 doden eiste.

Het RIVM stelt dat ons land goed is voorbereid op de eventuele komst van reizigers met het oorspronkelijk uit Huwan afkomstige virus, dat mogelijk daar op de mens is overgedragen door fruitvleermuizen.

Het RIVM en het Erasmus MC beschikken over testen waarmee vastgesteld kan worden of iemand het onder de leden heeft. GGD’s, huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria zijn op de hoogte van de symptomen van het virus en zullen bij een verdacht geval meteen schakelen met het RIVM en de klaarliggende protocollen uitvoeren. Die zijn met name gericht op verdere verspreiding van het virus, net zoals eerder met het sars- en mersvirus. Mogelijk houdt dat het in quarantaine brengen in van de patiënt.

Veel voorkomende tekenen van de nieuwe corona-infectie zijn ademhalingssymptomen, koorts, hoest, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In meer ernstige gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en de dood veroorzaken. Dat is tot nu toe bij negen personen het geval.

Standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen, zijn regelmatig handen wassen, mond en neus bedekken bij hoesten en niezen, vlees en eieren grondig koken. Vermijd nauw contact met iemand die symptomen van ademhalingsaandoeningen vertoont, zoals hoesten en niezen.

Het virus, dat 2019-nCoV wordt genoemd, is voor het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan, waar zo’n 11 miljoen mensen wonen. Inmiddels heeft China bewoners van de stad Wuhan opgeroepen de stad niet te verlaten of naar de stad toe te gaan. Vliegveld en treinstations zijn gesloten.

