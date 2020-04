Ballet met de tafel: ’Ik voelde me leeg en eenzaam’

De 26-jarige Floor Eimers is tweede soliste bij Het Nationale Ballet en na het vertrek van Igone de Jongh de nieuwe Nederlandse ster van het gezelschap. Ze traint nu noodgedwongen aan de keukentafel. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Nu de sportscholen gesloten zijn, vult Nederland zich met hardlopers, rollen we naast de bank een yogamat uit en gebruiken flessen gevuld met water als gewichten. Voor de professionele balletdansers van Het Nationale Ballet is het niet zo makkelijk om in vorm te blijven.