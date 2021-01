OPROEP: bent u wel, of juist niet gescheiden tijdens coronajaar?

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

Amsterdam - 2020 was, ondanks dat we thuis elkaar veel meer op de lip zaten, een jaar van minder echtscheidingen dan normaal. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er van januari tot en met oktober in 2020 ruim 24.000 echtscheidingen waren. Dat zijn er 1.300 minder dan in de overeenkomstige periode in 2019. Wel wordt er sowieso minder gescheiden, omdat er ook minder wordt getrouwd.