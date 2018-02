‘Wanprestatie ov rond Schiphol’

Tot 1 maart heeft Connexxion de tijd gekregen om de punctualiteit van de bussen sterk te verbeteren en uitval drastisch terug te dringen. Ook moeten storingen rond in- en uitchecken, halteschermen, omroep en wifi aan boord snel opgelost worden. De opdrachtgever eist nog deze maand een concreet verbeterplan en dreigt met meer boetes tot wel twee miljoen euro.

Connexxion erkent de tekortkomingen en belooft beterschap. ,,We hebben de concessie Amstelland-Meerlanden begin december 2017 weer voor tien jaar gekregen. In de nieuwe aanbesteding hebben we een ambitieus plan ingediend. Helaas blijkt het op veel punten niet helemaal goed te gaan in de praktijk”, geeft de woordvoerder toe.

’Zwaar onder de maat’

Uit recente controles van Vitence Mobiliteit, onder meer via mystery-onderzoekers, is gebleken dat slechts 68,6% van de bussen op tijd rijdt, 2% is te vroeg en de rest is minimaal drie minuten te laat. Eén op de tien bussen vertrekt meer dan vijf minuten na schema. Bijna 4% van de ritten valt uit. Dat is volgens de Vervoerregio zwaar onder de maat.

Ook is geconstateerd dat de chauffeurs doorgaans ‘gehaast’ overkomen. Het lijkt erop dat Connexxion de vernieuwingen en uitbreidingen van de dienstregeling in deze enorme groeiregio heeft onderschat. Het aantal ov-reizigers van en naar Schiphol, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem, Mijdrecht, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Hoofddorp en in de Haarlemmermeer neemt komende jaren fors toe.

Chaos

Uit het geschetste beeld in het Vitence-rapport komt vooral chaos naar voren. ,,We gaan alle problemen met man en macht te lijf. Veel ervan zijn toe te schrijven aan kinderziekten. De punctualiteit moet omhoog, de rijtijden worden realistischer en we zijn druk bezig de techniek aan te passen”, aldus Connexxion.

,,We willen in dit gebied een schaalsprong maken, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. We zetten ook nieuwe bussen in, waaronder langere voertuigen, dubbeldekkers en binnenkort elektrische bussen. Het heeft even nodig om die naadloos te integreren in de dienstregeling. We zullen zorgen dat de vertragingen tot het verleden gaan behoren”, benadrukt de zegsman.