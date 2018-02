Gaswinning Loppersum gestaakt: ’De kraan is echt dicht’

Sinds 2015 stond de gaswinning daar weliswaar op een relatief laag pitje. Maar toch werden er in de loop van de laatste jaren alles bij elkaar nog miljarden kubieke meters aardgas opgepompt. „Een waakvlam, zoals het heette. Maar wel een beste”, omschreef gedupeerde Ger Warink uit het dorp Loppersum die situatie al meermalen.

Bekijk ook: Gaswinning in Loppersum per direct stilgelegd

’Dus toch’

In De Telegraaf vroeg hij zich vrijdagmorgen juist nog af of er ondanks de naderende vorst snel met de langverwachte afbouw gestart zou worden. „Zo snel mogelijk”, had Wiebes donderdag gesteld. Dat bleek voor Loppersum direct al vrijdag te zijn. „Het is uit, de kraan is echt dicht. Ik zag de mededeling van NAM en zag de grafiek die zojuist op ’nul’ stond. Dus toch!”, zegt hij goedkeurend in zijn muziekwinkel in het hart van het gaswinningsgebied. Het winkelpand verschijnt vaak in de media als treffend voorbeeld van wat de bevingen aan schade aanrichten.

Warink toont de website van NAM met alle laatste informatie. „Als dit allemaal klopt dan is het klaar en dat is toch een bijzonder moment na zoveel jaren gaswinning. Nu is het hopen dat de bodem zo snel mogelijk tot rust komt.” De vurige wens is dat grote ’dreunen’ zoals onlangs bij het dorp Zeerijp (3,4 op de schaal van Richter) een eindje verderop zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Want die zorgen keer op keer voor schade. „Kijk maar, dit zijn weer scheuren erbij. Soms onlangs nog hersteld”, laat hij zien. Tot dusverre zijn de laatste weken 5654 nieuwe schademeldingen geteld.

Week vol initiatieven

De regio hoopt dat met dit soort beter nieuws, na een lange periode van telkens maar negatieve berichten uit de landelijke provincie, nu goede berichten vaker de kans krijgen. Dat lijkt te lukken na een week vol initiatieven die de Groningers concreet moeten steunen, zoals een nieuwe schadeprotocol en dus het starten van het fors verminderen van gaswinning.

Versterking is het volgende positieve item dat de regio vooruit moet helpen, door gebouwen veiliger te maken. Vrijdagmiddag werd zo het eerste versterkte zorgcentrum geopend in Middelstum (gemeente Loppersum). De stevig aangepakte locatie ’Fraamborg’ van zorgorganisatie De Zijlen aan de Plataanlaan ziet er keurig uit. Het bouwkundig versterkte pand is oersterk, maar wat daar voor techniek aan te pas kwam is keurig verstopt.

’Het is toch mooi geworden!’

Bewoner Koert, al ruim veertig jaar cliënt van de instelling, is verhuisd naar een gloednieuw appartement. „Kijk maar, het is toch mooi geworden!”, laat hij enthousiast zien. Daarna eten hij en het feestgezelschap gezellig poffertjes. Het had wat voeten in de aarde voor het zover was en de grote aanpassing met een extra verdieping en kap klaar was. „Hé, hé, eindelijk!’, zeggen de bewoners dan ook.

Directeur Gerke Brouwer van corporatie Woongroep Marenland ziet deze aanpak zitten en heeft meer verstevigingsprojecten in petto. „We zijn er alvast trots op dat dit het eerste zorggebouw is dat verstevigd is. Goed dat de cliënten nu mooi en veilig kunnen wonen.”

’Toekomst is weer zekerder’

Wethouder Bé Schollema van Loppersum is al even blij. „De toekomst van deze locatie is weer zekerder en daar zijn we trots op. Het is een stap in een lang proces voor ons gebied, dat echter ooit een keer aan het eind zal komen.” Ook Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders neemt een kijkje bij de primeur. „We hebben nu inmiddels een aardbevingsbestendige sporthal, een school en nu dus een zorginstelling in dit gebied. Goed dat we dit soort voorbeelden stellen.” De komende jaren worden talloze andere gebouwen op het gasveld op soortgelijke wijze grondig aangepakt.