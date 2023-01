Wrakingsverzoek van Willem Engel afgewezen

De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid, die terechtstaat voor het versturen van opruiende Twitterberichten, wraakte de rechtbank tijdens zijn vierde zittingsdag op maandag 9 januari. Engel gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in de rechtbankvoorzitter. Hij rept van een politiek proces.

Engel zei niet lichtzinnig te denken over het instrument wraking. „We voerden dertig rechtszaken en hadden vijftig zittingen. We hebben drie keer gewraakt. In deze zaak had ik geen andere keuze dan te wraken.” Hij haalde dinsdag tweets van de rechtbankvoorzitter aan over het coronabeleid en een eerder vonnis van de rechters over een coronahoester richting een agent. Ook zint het hem niet dat de rechtbank het onderzoek vorig week „haastig sloot zonder dat het dossier volledig was en zonder te beslissen over het horen van getuigen.”

Bekijk ook: Wrakingszitting zaak Willem Engel gaat donderdag niet door

Engel leverde naar eigen zeggen nieuw bewijsmateriaal aan voor de vermeende politieke bemoeienis en wilde daarom bijvoorbeeld minister van justitie Dilan Yeşilgöz oproepen als getuige. „Mijn vervolging heeft duidelijk een politiek karakter. ik heb al drie weken in de cel doorgebracht, ik heb alle reden om argwanend te zijn jegens de rechtspraak.”

Volgens de wrakingskamer is er geen vooringenomenheid te lezen in het vonnis van de rechters. „Het gaat om een vonnis uit 2020, waarin het gaat om andere feiten en met een andere verdachte dan u. Dat zijn aanmerkelijke verschillen.” Ook beslissingen van de rechtbank vormen geen reden voor wraking, aldus de wrakingskamer.