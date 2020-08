50Plus wil Anbo-topvrouw Liane den Haan als lijsttrekker

Den Haan is door het nieuwe bestuur van de partij voorgedragen, de leden mogen daar nog hun zegje doen. 50Plus voerde de afgelopen tijd met meerdere kandidaten, waaronder ook huidige Kamerleden Corrie van Brenk en Leonie Sazias. Ook zij mogen nog wel aan de verkiezingsstrijd meedoen, zegt partijvoorzitter Jan Nagel. De naam van senator Martin van Rooijen zong ook rond, maar hij heeft zelf bedankt voor de functie.

Veranderingen

Den Haan zegt in een eerste reactie dat Nederland nog niet klaar is ’om ouderen op een goede manier te bedienen’. „Veranderingen kunnen niet snel genoeg komen. Als je dat vindt moet je ook politieke verantwoordelijkheid nemen, gelukkig krijg ik bij 50Plus die kans.”

Den Haan wordt voorgedragen ook al is ze nog geen lid van 50Plus. Volgens de regels van de partij moet een kandidaat-lijsttrekker eigenlijk 1 jaar lid zijn, maar Nagel wees erop dat het bestuur in dat opzicht dispensatie mag verlenen. Den Haan wees er ook op dat zij als directeur van Anbo partijneutraal is en dus ook niet lid van een politieke partij zou kunnen zijn.

De voordracht van Den Haan volgt op een periode van veel interne ruzies en gedoe binnen de partij. Het voltallige bestuur, inclusief voorzitter Geert Dales en fractieleider Henk Krol, vertrok de afgelopen maanden.

Gedoe

Maar Den Haan vindt dat ’het wel meevalt’ met het gedoe in de partij. „Andere partijen hebben dat ook, maar daar gaat het minder snel de pers in.”

Wanneer Den Haan aan de slag gaat voor 50Plus valt nog te bezien. Ze heeft maandagochtend pas de Anbo op de hoogte gesteld van haar vertrek: „Ik ga overleggen over wat mijn laatste werkdag bij Anbo kan zijn.” Als lijsttrekker denkt ze 50Plus aan zo’n tien zetels te kunnen helpen.