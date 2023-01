Premium Het beste van De Telegraaf

Na Obama en Trump bezoekt Rutte nu Biden: media in VS meer geïnteresseerd in documenten-affaire

Door Leon Brandsema en Jan Postma Kopieer naar clipboard

Rutte baarde opzien in 2018 toen hij voor de camera’s de toenmalige president Trump keihard tegensprak. Ⓒ ANP/HH

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt dinsdag voor het eerst premier Mark Rutte. Bezoeken aan het Witte Huis leveren vaak memorabele momenten op: van Rutte die Donald Trump tegenspreekt tot een nukkige Joop den Uyl. Maar Amerikaanse media hebben momenteel vooral oog voor het schandaal rond geheime documenten waarin Biden is verwikkeld.