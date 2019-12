Politie ontfermt zich over veel te jonge pup tijdens aanhouding

Het jonkie werd op het politiebureau opgevangen. „Het is natuurlijk heel spannend met zoveel om je agenten om je geen. Voordat de dierenambulance er was, heeft hij nog wel even laten zien hoe goed hij kan poepen”, aldus eenheid Rotterdam Delfshaven. „Wij vonden het wel gezellig.”

Medewerkers van de dierenambulance gaan op zoek naar een pleegmoeder voor de pup. Als dat niet lukt, krijgt de stafford melk uit een flesje.