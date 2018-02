Brief laat punt liggen

Pia Dijkstra (D66) erkent dat ze afgelopen dinsdag tijdens het debat over de omstreden donorwet warrig is geweest. Ⓒ ANP

Den Haag - D66-Kamerlid Pia Dijkstra gaat in een brief aan de Eerste Kamer door het stof. Ze erkent dat ze afgelopen dinsdag tijdens het debat over de omstreden donorwet warrig is geweest, vooral als het gaat om de positie van nabestaanden. „Ik heb dit onvoldoende kunnen verhelderen”, schrijft ze aan de senatoren.