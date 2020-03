LIVE | Record: 919 nieuwe doden Italië, dierenkliniek levert apparatuur

In Nederland zijn nu 546 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 8603 personen geconstateerd. Het aantal opnames ’lijkt minder snel toe te nemen’, aldus het RIVM, hoewel dat vooral voor Noord-Brabant geldt, terwijl ziekenhuizen in Noord-Holland en Zuid-Holland stilaan volstromen. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De andere hoofdpunten:

WHO: meer dan half miljoen besmettingen, 25.000 doden wereldwijd

Nederlandse opvarende cruiseschip Costa Luminosa overleden

Burgemeester Aboutaleb sluit campings rond Rotterdam

Recordaantal coronadoden in Italië op een dag: 919

Staat New York ziet aantal coronadoden met 134 stijgen tot 519

Rutte eist: blijf echt binnen, dit weekend

Farmaceut Roche deelt receptuur voor coronatest tócht met overheid

Cijfers Duitsland: 46.600 besmettingen, 285 doden

Zweden verbiedt bijeenkomsten met meer dan 50 mensen

Wereldwijd tekort aan condooms dreigt

Frankrijk verlengt lockdown met 2 weken tot 15 april

Drie maanden geen huur voor rijksmusea om coronacrisis

Nederlanders op cruiseschip Maasdam dit weekend van boord

’Aantal coronabesmettingen in Italië hoger dan in China’

Dodental Verenigd Koninkrijk stijgt tot 759: toename 31 procent op één dag

Mbo-scholen mogen alternatieve examens aanbieden

Grapperhaus is streng: ’We zijn het tegenover kwetsbaren verplicht om streng te zijn’

Mountainbikeroutes populair, maar waarschuwing klinkt: ’Zorg is al overbelast’

Zelfs aparatuur van dierenklinieken is onderweg naar ic’s

Prinses Máxima bezoekt noodlijdende bloemenkwekers

Gemeente Amsterdam: bekijk eens een museum online

Turkije isoleert de plaats Kendirli en vier dorpen eromheen

Woede in Zuid-Europa over ’gevoelloos’ Nederland

Megalevering beademers Philips in VS, maar ’ook Nederland krijgt genoeg’

In Nederland stierven tot nu toe 546 mensen door het virus

Coronaruzie in Brabantse supermarkt: man smijt bejaarde omver

De Britse premier Boris Johnson is positief getest op het coronavirus

Ook Britse minister van Gezondheid besmet met coronavirus

Coronavirus ook in het Kremlin

Gestrande Nederlanders melden zich massaal voor repatriëring

Ziekenhuizen in regio Parijs binnen 48 uur overvol

Extra politiepatrouilles in Hasselt vanwege corona-uitbraak

Politiemedewerker buiten functie om verduisteren flesjes handgel

Vrees voor coronagolf in Louisiana na Mardi Gras

Ook Rotterdamse moskeeën beschikbaar voor opvang coronapatiënten

Australië zet leger in voor handhaving coronamaatregelen

Paus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Macron: VS en Frankrijk bereiden initiatief tegen corona voor

Nicaragua meldt eerste coronadode

Nog eens zestig patiënten uit Brabant verhuisd

Crimineel duikt op coronacrisis

’VS hebben wereldwijd meeste coronabesmettingen’

Inspectie: chloroquine niet voorschrijven als preventief middel

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainmentwereld:

Nu toch ’corona’-talkshow Beau op RTL 4

Rammstein-zanger Till Lindemann op intensive care door corona

Bolsjojtheater toont voorstellingen voor het eerst online

Oerol krijgt aangepaste versie vanwege coronacrisis

Anouk roert fans tot tranen met nieuw nummer vanuit quarantaine

Prinses Maria Teresa sterft aan coronavirus

Charles besmet: paniek op paleis om Queen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft alle campings in de regio Rotterdam-Rijnmond gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Recreëren is onverantwoord, zegt de burgemeester van Rotterdam.

„Mijn oproep is: blijf thuis. Alleen samen kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het is onverantwoord om naar deze plekken te komen voor recreatie. Neem de maatregelen serieus”, zegt Aboutaleb, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De politie gaat de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s handhaven. De politie waarschuwt dat groepen van drie of meer personen die zich in de openbare ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, strafbaar zijn. Bij overtreding kunnen boetes oplopen tot 400 euro.

De politie gaat ook ondernemers controleren of ze zich aan de regels houden. Zo moeten supermarkten maatregelen nemen zodat klanten 1,5 meter afstaan van elkaar kunnen houden. Als ondernemers zich niet aan de noodverordening houden, dan wordt hun zaak gesloten.

Recordaantal coronadoden in Italië op een dag: 919

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië is gestegen met 919 naar 9134. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om het grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in het land werd aangetroffen.

Het aantal besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met bijna 6000 gevallen en komt nu uit op 86.498. Daarmee passeert Italië China waar eind vorig jaar het virus voor het eerst de kop opstak. De Verenigde Staten gingen China donderdag al voorbij.

De zwaarst getroffen regio is Lombardije. Daar lieten tot nu toe 5402 mensen het leven en bedraagt het aantal geïnfecteerden 37.298.

Loket voor gift aan ondernemer in hardst getroffen sector is nu open

Ondernemers die het hardst worden getroffen door de coronamaatregelen van het kabinet kunnen snel rekenen op een eenmalige gift van 4000 euro. Een loket daarvoor is vrijdagmiddag geopend, maar het kabinet roept ondernemers op zolang mogelijk te wachten.

Het gaat om bedrijven in sectoren die het meest worden geraakt door de regels van het kabinet waar mensen zich aan moeten houden om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. „Neem een café, dat mag niet open, heeft geen omzet meer”, legt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) uit. „Om die ondernemer tegemoet te komen is er een vergoeding van 4000 euro belastingvrij bij dat loket.”

Ondernemers kunnen terecht op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland. „Ik zeg wel tegen ondernemers: als je het nog week of twee weken kan uitzingen, meld je dan niet”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer. „We willen het zo simpel mogelijk houden.” Als bedrijven zich allemaal tegelijk melden, is dat een „recept voor problemen”, zegt de bewindsvrouw.

Het loket is tot en met 26 juni open.

Frankrijk verlengt lockdown met 2 weken tot 15 april

Frankrijk verlengt de lockdown in het land met twee weken tot 15 april om het coronavirus verder in te dammen. Dat maakte premier Édouard Philippe vrijdag bekend.

In Frankrijk gelden strikte beperkingen op de bewegingsvrijheid van inwoners.

Nederlanders op cruiseschip Maasdam onderweg naar San Diego

De achttien Nederlandse opvarenden op het cruiseschip Maasdam mogen vrijdag en zaterdag van boord in San Diego. Ze worden vervolgens direct naar de luchthaven gebracht voor hun terugvlucht. Dat meldt rederij Holland-Amerika Lijn, dat de haven- en gezondheidsinstanties bedankt voor de toestemming.

Volgens de rederij is iedereen veilig en in goede gezondheid. Er zijn nog altijd geen besmettingen met het coronavirus geconstateerd onder de 842 gasten en 542 bemanningsleden. Uit voorzorg worden de busjes waarmee de opvarenden vervoerd worden, na iedere rit gedesinfecteerd.

„Gasten die via een touroperator hebben geboekt kunnen voor wat betreft hun vlucht rekenen op de touroperator en gasten die rechtstreeks hebben geboekt vallen onder de verantwoordelijkheid van Holland-Amerika Lijn”, meldt een woordvoerder.

De Nederlandse reizigers zouden eerst mogelijk vanuit Hawaï, waar het schip vorige week vrijdag aanmeerde, teruggebracht worden naar Nederland, had het ministerie van Buitenlandse Zaken via de rederij vernomen. De lokale autoriteiten lieten passagiers echter niet van boord gaan vanwege het coronavirus.

Amsterdam geeft tips: bekijk een museum online

Om drukke taferelen als vorig weekend in het Vondelpark en op andere plekken in de stad te voorkomen, komt de gemeente Amsterdam met een rijtje tips om het weekend binnenshuis goed door te komen.

Bekijk een theatervoorstelling of concert vanaf de bank, bezoek met de kinderen online een museum, of kijk een film die (deels) in Amsterdam is opgenomen, zoals Alles is Liefde, Hitman’s Bodyguard, Publieke Werken, of - als je wilt zien hoe de stad eruit zag in de jaren zeventig - de James Bond-klassieker Diamonds Are Forever.

Luister een podcast over Amsterdam, lees hoe je de lokale horeca kan steunen of „kijk hoe u coronaproof vrijwilligerswerk kunt doen”, tipt de gemeente.

Vrees voor langere wachttijden niet-acute zorg door coronacrisis

Er is grote vrees dat de wachtlijsten voor niet-acute zorg in ziekenhuizen de komende tijd veel langer worden. Dat zegt ZorgDomein, het platform voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuiszorg met 75 procent gedaald. Dat komt neer op 450.000 reguliere zorgvragen per maand die naar een later datum verplaatst worden. Door uitstel van reguliere zorg wordt capaciteit vrijgemaakt voor opname van coronapatiënten en worden nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen.

Die ophoping van reguliere zorg leidt volgens ZorgDomein onvermijdelijk tot oplopende wachttijden in de nasleep van de coronacrisis. De organisatie pleit voor centrale coördinatie, uniforme gegevensuitwisseling en voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland.

New York vreest ’astronomisch’ aantal coronagevallen

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, zegt dat president Donald Trump de realiteit onder ogen moet zien dat het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus ’astronomisch’ gaat worden. Het ziekenhuissysteem zal daardoor ongekend zwaar worden belast, zei De Blasio.

Trump zei donderdag in een interview op Fox News nog dat hij niet dacht dat de staat New York, die het epicentrum van de uitbraak in de VS is geworden, 30.000 beademingsmaskers nodig had. Gouverneur Andrew Cuomo had daar om gevraagd, om coronapatiënten met luchtwegaandoeningen te kunnen behandelen.

Cuomo en De Blasio hebben Trump gevraagd zijn gezag te gebruiken om fabrikanten te dwingen beademingsapparatuur te maken en kapitaal te leveren aan fabrieken. Zo’n tekort heeft in Italië en China al geleid tot moeilijke beslissingen over wie er blijft leven of sterft.

België meldt 69 nieuwe doden en kat met coronavirus

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in België 69 levens geëist. Het aantal doden is daarmee gestegen tot 289. Er werden 1.049 nieuwe besmettingen vastgesteld. 490 mensen zijn de afgelopen 24 uur opgenomen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten..

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het virus ook vastgesteld bij een kat. Die zou het hebben gekregen van haar baasje dat besmet was met het coronavirus. „Het gaat om een alleenstaand geval”, benadrukte Van Gucht tijdens zijn dagelijkse briefing over de nieuwe cijfers. „Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt.” Volgens hem werd de kat „het slachtoffer van de infectie bij de mens.” Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerde ook kan gebeuren. „We achten het risico voor mensen heel klein.”

De melding over de kat kwam van de faculteit Dierengeneeskunde van de universiteit van Luik. Een week nadat de eigenaar ziek werd, kreeg de kat ook symptomen, waaronder ademhalingsmoeilijkheden. In de uitwerpselen van het dier werd het virus aangetroffen.

Er liggen nu 3.042 mensen in de ziekenhuizen, maar er zijn ook 183 patiënten genezen verklaard en naar huis gestuurd. In totaal zijn in België 7.284 bevestigde gevallen geteld.

Uit onderzoek in het Universitair Ziekenhuis Brussel bij niet-Covid-19-patiënten, blijkt dat 10 procent van de mensen die opgenomen worden zonder coronaklachten toch het virus dragen. Viroloog Marc Van Ranst denk dat dat een representatief cijfer is voor de hele bevolking en dat een op de tien Belgen besmet is zonder symptomen, zei hij in het Vlaamse VTM Nieuws.

„Dat is natuurlijk goed in de zin dat dat gratis antistoffen oplevert, en immuniteit bij de bevolking oplevert. Op zich is dat dus bemoedigend nieuws.’

Arrestaties in Frankrijk wegens diefstal beademingsapparatuur

Twee medewerkers van een ziekenhuis ten oosten van Parijs zijn gearresteerd omdat zij worden verdacht van diefstal van beademingsapparatuur. De mannen van 29 en 42 jaar boden het apparaat voor 450 euro aan op de Franse Marktplaats, Le Bon Coin.

Toen de politie het aanbod op internet ontdekte, had de aanbieder al een afspraak met een mogelijke koper gemaakt, pal voor het ziekenhuis in Champigny-sur-Marne waaruit de apparatuur was verdwenen. Daar is de politie tot aanhouding overgegaan, meldden Franse media.

Het coronavirus en de schaarste die het in de gezondheidszorg veroorzaakt, zorgen voor een golf aan ’coronamisdaad’. Zo worden bijvoorbeeld over de hele wereld medische beschermingsmaskers gestolen. Oplichters bieden ook mondmaskers of apparatuur voor geld aan zonder te leveren. Ook bloeit de cybercriminaliteit door de vele thuiswerkers.

’Elektriciteitsverbruik 10 procent lager door coronacrisis’

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is door de coronacrisis een tiende lager dan gebruikelijk. Dat meldt Martien Visser, lector Energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen.

„Het thuisverbruik zal door al dat thuiswerken hoger zijn, maar al die kantoren met airconditioning staan op een lager pitje”, aldus Visser. „Eigenlijk is dit een heel kleine daling, want er is nogal wat aan de hand in de Nederlandse samenleving.” Ook veel winkels, industrie en publieke ruimtes zijn gesloten.

Visser heeft het stroomverbruik in kaart gebracht door een analyse los te laten op cijfers van de Europese organisatie van stroomnetbeheerders ENTSO-E en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit bleek dat het elektriciteitsverbruik vorige week op werkdagen 7 procent lager was dan normaal en deze week ongeveer 10 procent.

Visser merkt ook dat de elektriciteitsprijzen omlaaggaan. De gasprijzen waren al laag omdat er vanwege de zachte winter minder vraag naar was. Daar komt bovenop dat de CO2-prijzen door de coronacrisis zijn gedaald. Bedrijven mogen alleen CO2 uitstoten als ze daar de emissierechten voor hebben. Omdat de industrie en luchtvaartmaatschappijen niet meer op volle kracht draaien, is de vraag naar deze rechten gedaald en daarmee ook de prijs.

Waterbedrijf Vitens ziet „geen gekke sprongen in verbruik” die te herleiden zijn tot de coronacrisis. Wel draaien mensen op andere tijden de kraan open. Normaal gesproken is er doordeweeks een piek in het verbruik rond 08.00 uur, omdat veel mensen dan douchen. Die piek is verschoven naar 8.30 uur. Een woordvoerder vermoedt dat sommige mensen die thuiswerken de uitgespaarde reistijd gebruiken om langer te slapen en daardoor later onder de douche springen.

Spanje meldt bijna 800 coronadoden in een etmaal

Spanje heeft in een etmaal bijna 800 coronadoden geteld. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is daarmee opgelopen tot 4858, melden de autoriteiten vrijdag. Donderdag was de grens van 4000 doden overschreden.

Ook het aantal besmettingen blijft fors stijgen, met bijna 8000 naar ruim 64.000. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.

Weer flinke celstraf voor ’coronaspuger’

Opnieuw is iemand die dreigde anderen met het coronavirus te besmetten, tot een flinke celstraf veroordeeld. Een 19-jarige man uit Heerlen die een buschauffeur bespuugde en het virus zei te hebben, moet acht weken de cel in. Ook moet hij een boete van 450 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Roermond vrijdag.

De man spuugde afgelopen dinsdag naar de chauffeur omdat hij met de bus wilde, maar niet voldoende saldo op zijn ov-chipkaart had. In de discussie die volgde, spuugde en dreigde de Limburger.

Het Openbaar Ministerie treedt streng op tegen mensen die op strafrechtelijke manier misbruik maken van de huidige coronacrisis. „Dit soort gedrag wordt niet getolereerd”, zei Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal eerder deze week. Het OM wil een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving. „Wij zijn afhankelijk van mensen met vitale beroepen zoals bijvoorbeeld politie, hulpverleners, handhavers van de noodverordening en winkelpersoneel. Zij verdienen onze bescherming en respect.”

Strafbare feiten zijn onder meer het bedreigen met besmetting van hulpverleners, agenten en winkelpersoneel, corona-gerelateerde babbeltrucs, opruiïng bijvoorbeeld door nepnieuws te verspreiden en oplichting door in nepmedicijnen te handelen.

Een man uit Tilburg is donderdag tot acht weken cel veroordeeld omdat hij - na een opzichtige diefstal van blikken bier - beveiligers in hun gezicht had gehoest en zei dat hij corona en hiv had. Afgelopen woensdag veroordeelde de politierechter in Den Bosch een 28-jarige man tot tien weken cel, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij andere mensen in de rij voor een coffeeshop in het gezicht hoestte en vervolgens een agent bespuugde. „Pas op, corona, corona!”, riep hij daarbij. Vorige week kreeg een ’coronahoester’ uit Noordwijkerhout van de rechtbank in Den Haag dezelfde straf.

Brandhaard Bergamo verwacht nog steeds meer besmettingen

De zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad Bergamo verwacht nog steeds meer besmettingen met het coronavirus, net als de regio. Het hoogtepunt moet nog komen, aldus de gezondheidsautoriteiten van de provincie Bergamo.

De toestand in de ziekenhuizen in de regio blijft uiterst kritisch, zei een directeur van een gezondheidsinstantie op de Duitse radio. De klinieken liggen vol met intensivecarepatiënten en hebben de limiet bereikt. Een lichtpuntje is de verzorging elders door huisartsen.

Bergamo geldt als een van de coronabrandhaarden in de Italiaanse regio Lombardije, die zeer te lijden heeft onder de coronacrisis. Donderdag bleek het aantal nieuwe patiënten weer sterker te zijn gestegen dan in dagen ervoor.

Snelle stijging corona op Aruba, bevolking moet thuisblijven

Het aantal besmettingen op Aruba is in de afgelopen 24 uur met negen gestegen naar 28 gevallen. Vanwege de snelle stijging heeft de regering maatregelen genomen en mag de hele bevolking, in totaal 106.000 mensen, vanaf zondagochtend het huis niet meer verlaten.

Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes aangekondigd. Het gaat om een systeem van „shelter in place”, waarbij mensen zo veel mogelijk thuisblijven, maar nog wel boodschappen mogen doen voor voedsel en medicijnen en buiten mogen sporten.

Bewoners Bonaire mogen onder voorwaarden terug

In totaal 225 ingezetenen van Bonaire die in Nederland en in het buitenland zijn gestrand, hebben zich de afgelopen dagen gemeld met het verzoek terug te mogen keren. Op Bonaire (20.000 bewoners) zijn nog geen corona-besmettingen gemeld.

In overleg met het RIVM is afgesproken dat de bewoners gefaseerd terug mogen komen. Maar iedereen die terugkeert moet in verplichte quarantaine op het eiland en zal bewaakt worden opgevangen. Dat heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland bekendgemaakt.

Sinds drie dagen weer binnenlandse besmetting China

Ⓒ AFP

Voor het eerst in drie dagen tijd is in China iemand lokaal besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

De afgelopen 24 uur zijn er 55 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land, 12 minder dan een dag eerder. De afgelopen drie dagen waren alle nieuwe patiënten volgens de autoriteiten in het buitenland geweest, maar donderdag werd een binnenlandse besmetting vastgesteld bij een man uit de provincie Zhejiang.

Vijf mensen zijn in het afgelopen etmaal overleden aan het longvirus. Zij stierven allen in de centrale provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst de kop opstak. In China zijn tot dusver 81,340 gevallen van het virus bekend en 3292 patiënten overleden. Het aantal nieuwe infecties in het land is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde.

China zegt open en transparant te zijn

China is open en transparant over het coronavirus. Dat verzekerde de Chinese president Xi Jinping zijn Amerikaanse collega Donald Trump in een telefoongesprek, melden Chinese staatsmedia.

In de Verenigde Staten en elders is er veel kritiek dat de Chinese autoriteiten de uitbraak in de stad Wuhan eind vorig jaar veel te lang onder de pet hebben gehouden. Trump sprak herhaaldelijk over het Chinese virus.

Maar in het gesprek bood Xi de Amerikanen hulp aan in de strijd tegen de coronapandemie. Ook zei hij dat China „alle informatie en ervaringen” rond het virus met de Verenigde Staten wil blijven delen. Volgens hem is samenwerking de enige juiste keuze en kunnen beide landen ervan profiteren.

Tekst loopt door onder de tweet.

Trump uitte na het gesprek „veel respect” voor China. Op Twitter heeft hij het over een nauwe samenwerking. „China heeft veel meegemaakt”, aldus de Amerikaanse president. Waarnemers spreken over een verzoenende toon tussen beide leiders na weken van oplopende spanningen.

De Chinezen lijken de uitbraak grotendeels onder controle te hebben. In de Verenigde Staten stijgt het aantal besmettingen snel. Inmiddels zijn er meer infecties geteld dan in China.

’VS en Frankrijk bereiden initiatief voor’

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump bereiden een „nieuw initiatief” voor in de strijd tegen de coronapandemie. Dat schreef Macron vrijdag op Twitter.

Macron had vrijdag een „zeer goede discussie” met Trump over de wereldwijde coronacrisis, aldus de Franse president. „Als reactie op de Covid-19-crisis bereiden we samen met andere landen een nieuw sterk initiatief voor de komende dagen voor.”

Pauselijke zegen voor leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidt vanaf 18.00 uur de gebedsviering ’Gebed voor de mensheid’. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag zal het plein leeg blijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers.

Amerikaanse staat Louisiana vreest coronagolf na Mardi Gras

De Amerikaanse staat Louisiana maakt zich op voor een grote toename in het aantal besmettingen met het coronavirus. Waarschijnlijk heeft het festival Mardi Gras daar gezorgd voor de uitbraak, waarbij in korte tijd bijna duizend mensen besmet zijn geraakt.

De gouverneur van de staat verwacht over vijf dagen een tekort aan beademingsapparatuur en over tien dagen een tekort aan bedden. „Dit is geen gok, dit staat ons daadwerkelijk te wachten”, aldus gouverneur Edwards. Opmerkelijk is dat er in Louisiana veel ic-patiënten die besmet zijn met het virus beademing nodig hebben: 80 procent, ten opzichte van de gebruikelijke 40 procent.

Ook de stad New York is met meer dan 20.000 besmettingen zwaar getroffen door de uitbraak. Inmiddels is het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten die van China en Italië voorbijgestreefd. Met bijna 84.000 gevallen is de Verenigde Staten nu het zwaarst getroffen land.

Australië zet leger in

De Australische premier Scott Morrison heeft strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het Australische leger wordt ingezet om de nieuwe regels te handhaven.

Mensen die het land binnenkomen moeten eerst twee weken in quarantaine. Premier Morrison gaf bovendien aan de economie in „een winterslaap” te willen brengen om zo de crisis door te komen. Details hierover maakt hij later bekend, na overleg met de deelstaten.

Australië is bang voor verdere verspreiding, nadat het aantal besmettingen opliep tot meer dan drieduizend. Er zijn inmiddels 13 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

