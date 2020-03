LIVE | Voor het eerst weer binnenlandse besmetting in China

In Nederland zijn nu 434 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 7431 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

De hoofdpunten:

Vrees voor coronagolf in Louisiana na Mardi Gras

Australië zet leger in voor handhaving coronamaatregelen

Paus geeft speciale zegen voor een leeg Sint-Pietersplein

Macron: VS en Frankrijk bereiden initiatief tegen corona voor

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainmentwereld:

Sinds drie dagen weer binnenlandse besmetting China

Voor het eerst in drie dagen tijd is in China iemand lokaal besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

De afgelopen 24 uur zijn er 55 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land, 12 minder dan een dag eerder. De afgelopen drie dagen waren alle nieuwe patiënten volgens de autoriteiten in het buitenland geweest, maar donderdag werd een binnenlandse besmetting vastgesteld bij een man uit de provincie Zhejiang.

Vijf mensen zijn in het afgelopen etmaal overleden aan het longvirus. Zij stierven allen in de centrale provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst de kop opstak. In China zijn tot dusver 81,340 gevallen van het virus bekend en 3292 patiënten overleden. Het aantal nieuwe infecties in het land is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde.

’VS en Frankrijk bereiden initiatief voor’

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump bereiden een „nieuw initiatief” voor in de strijd tegen de coronapandemie. Dat schreef Macron vrijdag op Twitter.

Macron had vrijdag een „zeer goede discussie” met Trump over de wereldwijde coronacrisis, aldus de Franse president. „Als reactie op de Covid-19-crisis bereiden we samen met andere landen een nieuw sterk initiatief voor de komende dagen voor.”

Pauselijke zegen voor leeg Sint-Pietersplein

Paus Franciscus leidt vanaf 18.00 uur de gebedsviering ’Gebed voor de mensheid’. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven, een zegen voor Rome en de wereld. Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag zal het plein leeg blijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers.

Amerikaanse staat Louisiana vreest coronagolf na Mardi Gras

De Amerikaanse staat Louisiana maakt zich op voor een grote toename in het aantal besmettingen met het coronavirus. Waarschijnlijk heeft het festival Mardi Gras daar gezorgd voor de uitbraak, waarbij in korte tijd bijna duizend mensen besmet zijn geraakt.

De gouverneur van de staat verwacht over vijf dagen een tekort aan beademingsapparatuur en over tien dagen een tekort aan bedden. „Dit is geen gok, dit staat ons daadwerkelijk te wachten”, aldus gouverneur Edwards. Opmerkelijk is dat er in Louisiana veel ic-patiënten die besmet zijn met het virus beademing nodig hebben: 80 procent, ten opzichte van de gebruikelijke 40 procent.

Ook de stad New York is met meer dan 20.000 besmettingen zwaar getroffen door de uitbraak. Inmiddels is het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten die van China en Italië voorbijgestreefd. Met bijna 84.000 gevallen is de Verenigde Staten nu het zwaarst getroffen land.

Australië zet leger in

De Australische premier Scott Morrison heeft strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het Australische leger wordt ingezet om de nieuwe regels te handhaven.

Mensen die het land binnenkomen moeten eerst twee weken in quarantaine. Premier Morrison gaf bovendien aan de economie in „een winterslaap” te willen brengen om zo de crisis door te komen. Details hierover maakt hij later bekend, na overleg met de deelstaten.

Australië is bang voor verdere verspreiding, nadat het aantal besmettingen opliep tot meer dan drieduizend. Er zijn inmiddels 13 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.