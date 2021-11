Blijdorp heeft een jonge okapi

Okapi’s komen in het wild alleen voor in het regenwoud van Congo. De diersoort is pas in 1900 toevallig ontdekt. Het is de laatst ontdekte grote diersoort, aldus Blijdorp. Maar hun leefomgeving neemt steeds verder af door bomenkap en onrust in Congo. Stropers jagen op de dieren vanwege hun huid en het vlees.

Blijdorp kreeg in 1957 de eerste twee okapi’s. De dieren worden ook wel bosgiraffen genoemd, omdat ze ook een lange nek en hoge poten hebben. Hoewel de okapi’s niet makkelijk te verzorgen zijn, heeft Blijdorp er veel succes mee. Ondertussen zijn okapi’s met Rotterdams bloed goed vertegenwoordigd in Europa en de Verenigde Staten. De diergaarde in Rotterdam heeft nu vijf okapi’s. Dierentuinen in de hele wereld doen mee aan een fokprogramma voor de bosgiraffen.