Minister: 1,2 miljoen euro naar zoektocht adoptiekinderen

De regels verschillen vaak per land en daarom is het belangrijk om „per land te bezien hoe wij de zoektochten voor geadopteerden kunnen vergemakkelijken”, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Hij vraagt Fiom, een instantie gespecialiseerd op het gebied van ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen, om samen met belangenorganisaties in kaart te brengen wat er per land nodig is.

In het voorjaar moet duidelijk worden hoe het geld precies wordt besteed.