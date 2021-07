’Ben je een jongen of een meisje?’ Tiener zwaar mishandeld in Amstelveen

Dat laat haar vader Paul Brink weten op zijn Linkedin-profiel. Zijn dochter moest voor de verwondingen naar het ziekenhuis.

Het relaas van de vader zorgt bij lezers voor dikke tranen. „Maandagmiddag liep Frédérique door haar wijk Westwijk in Amstelveen. Daar werd ze aangesproken door een jongen van omstreeks 14 jaar. „Ben je een jongen of een meisje?”, riep hij naar haar. „Dat maakt toch niet uit”, antwoordde mijn dochter vriendelijk. „Ben je een jongen of een meisje?”, schreeuwde hij opnieuw naar haar. „Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn”, reageerde ze opnieuw netjes.”

Diverse verwondingen

„Dat zinde de jongen niet”, schrijft vader Paul Brink. „Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden, sloeg haar een kaakfractuur en liep ze meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht.”

De politie meldt dat het om vier of vijf jongens gaat in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar en neemt het incident zeer hoog op. „We zitten boven op de zaak”, laat een woordvoerder weten. Kleding wordt momenteel onderzocht op dna-sporen en camerabeelden worden geïnventariseerd.”

Getuigen

De politie Amsterdam roept getuigen op om zich te melden. De zware mishandeling vond plaats bij een speeltuin in de Albert van Dalsumlaan en Caro van Eyckhof in Amstelveen, even voor half drie ’s middags.

Waarschijnlijk heeft voorafgaand aan de mishandeling een confrontatie plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de verdachten in winkelcentrum Westwijk, nabij het filiaal van Albert Heijn. Het slachtoffer zal zo snel mogelijk aangifte doen.

Liefdevolle reacties

De vader schrijft ten slotte dat hij ongelooflijk trots is op zijn prachtige dochter Frédérique. „Omdat zij wil zijn wie ze is. Jongen of meisje. Hetero, gay of biseksueel, het maakt haar (en ons allemaal) niet uit.”

Na de verdrietige aanval is de familie inmiddels overrompeld door meer dan 5.000 warme en liefdevolle reacties. „Op het moment is Frédérique thuis in rust aan het herstellen in gezelschap van haar lieve zusje en broertjes.”