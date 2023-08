Meeuwenterreur hoog op agenda: ’Mensen doen hier geen oog dicht’

DEN HAAG - Agressieve meeuwen die eten uit de handen van mensen trekken, of zakken opentrekken bij de vuilcontainers. Het is een bekend probleem in heel West-Nederland en al langer speciaal Hagenaars een doorn in het oog. Hart voor Den Haag is de ’meeuwenterreur’ meer dan zat en eist opnieuw maatregelen om deze beschermde vogels toch aan te pakken.

Als bewoners afval naast de ondergrondse vuilcontainers gooien maken meeuwen daar gretig gebruik van Ⓒ Hart voor Den Haag