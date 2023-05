Kamer ziet niets in wegsturen Rutte om traag toeslagenherstel

Vooral GL-Kamerlid Van der Lee krijgt het vuur van zijn SP-collega Leijten flink aan de schenen als het gaat om de vertrouwensvraag. De GL’er ziet niks in het wegsturen van Rutte of staatssecretaris De Vries (Toeslagen). „Ik weet niet of de ouders zijn geholpen met nog een keer een aftredende bewindspersoon”, refereert Van der Lee aan het al opstappen van het vorige kabinet om de toeslagenaffaire.

De GL’er clasht vervolgens hard met Leijten over het niet delen van documenten met de Kamer door het ministerie van Financiën. Leijten ’had graag gezien’ dat Van der Lee ’wat minder onverschillig’ zou zijn over het niet delen van alle documenten met de Kamer door het ministerie van Financiën. „Dat neem ik u kwalijk”, fulmineert Van der Lee tegen Leijten. „Ik word hier een beetje boos van. Dit is niet hoe je met elkaar een discussie voert.”

Vertraging

Ook PvdA-fractieleider Kuiken blijkt na vragen van de SP’er niet happig om een motie van wantrouwen te steunen. „Ik ben er ook niet van overtuigd dat als deze persoon als premier weggaat, het dan is opgelost”, sombert Kuiken. „Ik ben niet optimistisch dat het, onder welk politiek gesternte dan ook, sneller zal gaan.”

Tijdens het Tweede Kamer-debat over de toeslagenaffaire schreeuwt een vrouw in het publiek premier Mark Rutte en Attje Kuiken (PvdA) toe.

Het neemt niet weg dat de Kamer ontevreden is over het herstel van de toeslagenaffaire. Dat blijft maar meer geld kosten, dit voorjaar werd er weer ruim 1 miljard euro extra uitgetrokken, en tegelijkertijd verzandt de operatie op allerlei fronten. „We kunnen de pijn nooit wegnemen”, ziet ook premier Rutte zelf in. Al vindt hij niet dat hij, wat Leijten hem verwijt, onverschillig is. De minister-president vindt zelf dat hij en het kabinet van alles doen om het leed te herstellen: „Het laatste woord dat je daarop kan plakken, is onverschilligheid.”

Herstel

De Kamer klaagt ook over een mogelijk plan om externe partijen in te huren, die schikkingen met gedupeerde ouders moeten sluiten om het herstel te versnellen. Dat steekt SP’er Leijten: „We zien overal consultancybureaus de deur platlopen en veel geld binnen harken, maar het verandert uiteindelijk niks.” Ook Kamerlid Omtzigt beklaagt zich daarover: „We gaan toch niet echt consultants inhuren? Ga het niet uitbesteden, alsjeblieft.”

Ook het afschaffen van de kinderopvangtoeslag, wat dit kabinet graag had willen doen, is inmiddels uitgesteld. „Er wordt geen enkele stap gezet om überhaupt tot afschaffing van toeslagen te komen. Dat ziet ook SGP-Kamerlid Stoffer: „De hervorming van de huurtoeslag is van de baan, de zorgtoeslag is in het koopkrachtpakket enorm opgehoogd en de afschaffing van de kinderopvangtoeslag is uitgesteld. Het lijkt alsof het toeslagenstelsel steeds kolossaler wordt en we er maar niet vanaf kunnen komen.”