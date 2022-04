Paleis Noordeinde in de zomer weer open voor publiek

De koning besloot in 2016 het publiek een kijkje te gunnen in zijn werkpaleis. Zijn moeder koningin Beatrix hield de deuren altijd hermetisch gesloten, onder meer omdat er in een werkpaleis altijd wordt gewerkt, ook tijdens de zomervakantie. Willem-Alexander vond echter een aantal achtereenvolgende zaterdagen waarop openstelling wel degelijk mogelijk was. De stallen konden nog meer dagen open.

Bekijk ook: Koning vangt Oekraïners op in kasteel Het Oude Loo

De openstelling was een groot succes, maar de coronapandemie zorgde ervoor dat in 2020 en 2021 de deuren dicht bleven. Dat had ermee te maken dat bezoekers binnen niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand konden houden. Nu de coronaregels grotendeels zijn afgeschaft, is opening weer mogelijk. Later wordt bekendgemaakt wanneer de openstelling precies plaatsvindt en wanneer belangstellenden kaarten kunnen reserveren.