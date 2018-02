Linda kan niet goed rekenen maar mag na 16 jaar toch bij de Jumbo blijven

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

VLIJMEN - Na 16 jaar trouwe dienst was Linda van Malten bang dat ze haar baantje bij de Jumbo in het Brabantse Vlijmen op moest geven. Ze moest namelijk kassadiensten gaan draaien en ze was bang dat ze dit niet goed kon doen. Naar eigen zeggen heeft ze zo veel moeite met hoofdrekenen dat het haar niet lukt om het kassawerk naar behoren te doen. Nu mag ze echter toch blijven.