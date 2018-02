Islamoloog Tariq Ramadan achter tralies voor verkrachting

De twee vrouwen deden in oktober vorig jaar aangifte tegen Ramadan. Zij meldden zich met soortgelijke verhalen: zij wilden advies over hun geloof, en spraken met hem af in een hotel. De 55-jarige theoloog, Zwitser van Egyptische origine, stelde al snel voor om naar zijn kamer te gaan.

De Tunesische schrijfster Henda Ayari (41) kwam met haar verhaal naar buiten na het losbreken van de affaire Weinstein en de Franse versie van de #MeToobeweging, ‘verlink je varken’. Deze voormalig salafiste wierp haar hoofddoek af en zet zich sindsdien in voor de vrouwenzaak. Ramadan zou tegen haar hebben gezegd dat ‘ze maar een sluier had moeten dragen, zonder was ze een prostituee’. Zij wordt later in het onderzoek met haar belager geconfronteerd.

Toegetakeld in hotel

Zijn tweede beschuldigster, een 45-jarige bekeerlinge die anoniem wil blijven, werd ook toegetakeld in een hotel. Zij benaderde hem voor advies en hun contact werd steeds hechter. Via Skype kwam zelfs een huwelijk ter sprake. Toen ze uiteindelijk afspraken in een hotel in Lyon, zei hij dat ze beter naar zijn kamer konden gaan, omdat ze zo werden aangestaard. Eenmaal boven gaf Ramadan een schop tegen de kruk van de gehandicapte vrouw, waarop ze viel. Hij sloeg haar, verkrachtte haar, sleurde zijn slachtoffer aan haar haren door de kamer en urineerde over haar heen in bad. Zij beschikt over medisch bewijs van de mishandeling.

De twee werden vrijdag met elkaar geconfronteerd op het bureau, wat drieënhalf uur in beslag nam. Ramadan zei dat de ontmoeting maar een half uur had geduurd. Hij ontkende de verkrachting en ook seksueel contact. De vrouw heeft echter bewijs dat ze hem naakt heeft gezien, zo wist ze op zijn lichaam een klein litteken aan te wijzen. Na het verhoor, dat in zeer gespannen sfeer plaatsvond, weigerde de islamoloog het proces-verbaal te tekenen.

Beschuldigingen

Vier vrouwen beschuldigden de islamoloog van seksueel misbruik in een Zwitserse krant, maar deden geen aangifte. Drie van hen, leerlingen van de docent Frans en Godsdienst in Genève tussen 1980 en 1990, zouden zijn gezwicht voor zijn psychologische druk en hadden seks met hem. Een van hen was toen 15 jaar oud.

Ramadan, die alle aantijgingen ontkent, is zijn baan bij de universiteit van Oxford inmiddels kwijt. Hij is omstreden, omdat hij tegenover moslims een politieke islam zou propageren en zich naar buiten toe als bruggenbouwer opwierp. Zijn grootvader van moeders kant is oprichter van de Moslimbroederschap in Egypte. Tussen 2007 en 2009 was de theoloog werkzaam in Rotterdam. Hij was gasthoogleraar aan de Erasmus-universiteit en integratieadviseur voor de gemeente. De samenwerking werd opgezegd toen bleek dat hij filmpjes maakte voor PressTV, een zender die wordt gefinancierd door de Iraanse overheid.

’Alleen seks binnen huwelijk’

Ramadan bereikte honderdduizenden Europese moslims. De theoloog, die gescheiden van zijn vrouw leefde, hield zijn gehoor onder andere voor dat seks alleen binnen het huwelijk plaats hoort te vinden.