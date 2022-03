15 jaar cel voor doodschieten welzijnswerker tijdens ruzie tussen exen in Amsterdam

De rechtbank motiveerde de strafmaat als volgt: „Verdachte heeft buitengewoon ernstige en schokkende strafbare feiten begaan. Hij heeft een einde gemaakt aan het leven van een man van pas 29 jaar oud, door hem midden in Amsterdam dood te schieten.” Vooral de moeder van Paquay was zwaar aangeslagen bij het aanhoren van de uitspraak met de gruwelijke feiten over de dood van haar zoon.

De 15 jaar is minder dan 20 jaar die het openbaar ministerie voor moord had geëist. De rechtbank meent dat slechts doodslag en poging tot doodslag, op vriend Paquay die in zijn been werd geraakt, kan worden bewezen. B. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Volgens de rechter zou B. als reden hebben opgegeven dat hij de druk, en met name de confrontatie met de moeder van het slachtoffer, niet aan zou kunnen.

De rechtbank verwierp het beroep op noodweer van B.: „Er is geen steun voor de bewering dat B. zich bedreigd kon voelen. Roudile wilde een vriend helpen en werd meteen onder vuur genomen toen hij uit een auto stapte. Dat hij zijn hulp heeft moeten bekopen met de dood heeft enorme impact op de nabestaanden en een schok van angst in de maatschappij teweeggebracht. Met deze 15 jaar zoekt de rechtbank de bovenkant van de strafmaat die mogelijk is op. Uit de schotbaan en verklaringen leidt de rechtbank af dat verdachte moet hebben geschoten vrijwel direct nadat het slachtoffer uit de auto stapte.”

Ruzie over spullen werd Paquay fataal

Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie over spullen tussen twee exen. Na bedreigingen in de richting van de moeder van de gescheiden vriend riep hij Paquay en een andere vriend te hulp. Ze reden naar het Van Limburg Stirumplein en daar schoot B, behorende tot vriendenkring van de ex-partner van Paquay’s vriend, drie keer. Één kogel trof Paquay dodelijk. Een tweede kogel trof zijn wegrennende vriend in zijn been.

De rechtbank rekent het B. zwaar aan dat hij na de fatale schietpartij naar Suriname is gevlucht: „Pas na een half jaar kon hij worden aangehouden en dat heeft de onzekerheid en het leed voor de nabestaanden vergroot.”