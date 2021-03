Stralingsfobie na ramp Fukushima: ’Radioactief gevaar werd overschat’

De ramp met de kerncentrale van Fukushima, op 11 maart 2011, betekende een knauw voor het imago van kernenergie. Tien jaar later vindt Gerry Thomas, dé internationale expert op het gebied van straling en gezondheid, het de hoogste tijd enkele mythen door te prikken. „Er is niemand gestorven aan straling die vrijkwam bij de gebeurtenissen in Fukushima, en er zal niemand aan overlijden.”