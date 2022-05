Na weken mooi weer lijkt zomer nu ver weg, maar geen verlichting voor hooikoortspatiënten

„Elk jaar komt dat eigenlijk wel een keertje voor”, vertelt Rico Schröder van WeerOnline. „Een periode in de vroege zomer waarbij de temperatuur beduidend lager is dan ‘normaal’ en er vrij veel bewolking is.” Dat verschijnsel wordt ook wel schaapscheerderskou genoemd.

„Perfect weer om de schapen te scheren, omdat de huid van de schapen met warm en zonnig weer verbrandt”, legt de meteoroloog uit. Een koude periode in augustus wordt dus ook geen schaapscheerderskou meer genoemd, omdat de schapen dan al hun jasje kwijt zijn. Die schaapscheerderskou hebben we te danken aan de wind die uit het noorden tot noordwesten komt en over het nog vrij koude Noordzeewater onze kant op komt.

Zondag bereiken we daarbij het dieptepunt, meldt het online weerplatform. Dan is de middagtemperatuur 12 graden op de Waddeneilanden tot maximaal 15 graden in Limburg. Gebruikelijk eind mei zijn maxima van 17 tot 21 graden. „Het weerbeeld bestaat uit veel wolken, een aantal buien en slechts af en toe zon.” De koudste 29 mei ooit was in 1984. Toen werd maar maximaal 10 graden gemeten bij het weerstation in Vlissingen. Een record zullen we dus niet breken, maar de temperatuur is wel beduidend lager dan normaal.

Die koude periode houdt gelukkig maar een aantal dagen aan, aldus Schröder. „Maandag hebben we nog een koude dag, maar daarna wordt het weer wat warmer. Naar verwachting komt de temperatuur woensdag weer boven de 20 graden uit.” In ieder geval tot en met Pinksteren blijft het mooi, weet de meteoroloog. „Mocht de wind daarna weer gaan draaien, dan zou het best kunnen dat er nog een koude periode komt, maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor.”

Hooikoorts

Helaas voor de mensen met hooikoorts biedt de koude periode ook weinig tot geen verlichting. Momenteel staan namelijk de grassen in bloei, de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts. „Eind mei en begin juni is daarbij de piekperiode”, vertelt Schröder. Tijdens en kort na buien kunnen de hooikoortsklachten iets minder zijn, maar als het een tijdje droog is komen de graspollen weer terug in de lucht. „Om er echt enigszins vanaf te zijn hebben we een periode nodig waarbij de zon niet schijnt en het veel regent. Maar daar zit volgens mij ook niemand op te wachten”, lacht de meteoroloog.

De koude dagen zijn een afsluiter van wat volgens WeerOnline de op één na zonnigste lente ooit wordt. Grote Het aantal zonuren komt dit jaar naar verwachting uit op 731 uur. Ter vergelijking: een gemiddelde lente heeft zo’n 566 zonuren. De meteorologische lente kende daarbij 15 warme dagen, met maximumtemperaturen van 20 graden of meer. Daar zal het dus hoogstwaarschijnlijk ook op blijven steken.