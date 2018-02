Cambodja gaat majesteitsschennis aanpakken

Cambodja stelt een gevangenisstraf voor van één tot vijf jaar en een boete van 2500 dollar. Volgens de regering gaat het om een inhaalslag. In de grondwet werd het beledigen van de koning verboden, maar in het strafrecht was er geen vergelijkbaar artikel en geen passende sanctie. Dat wordt nu rechtgezet. Mensenrechtenorganisaties denken echter dat het artikel net als in Thailand gebruikt gaat worden om tegenstanders van de regering monddood te maken.

In oktober refereerde een vooraanstaand lid van de inmiddels verboden oppositiepartij Funcinpec in een heimelijk opgenomen privégesprek aan koning Norodom Sihamoni als een 'gecastreerde kip', vanwege zijn onvermogen handelend op te treden bij de strijd tussen regering en oppositie. Die uitspraak was aanleiding om de wet nog eens onder de loep te nemen.