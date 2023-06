Rome opent plein waar Julius Caesar is vermoord voor het publiek

Historici nemen aan dat hij het leven liet op het Largo Argentina-plein. Met een speciale loopbrug is deze locatie nu te bezoeken. De locatie werd ontdekt in de jaren ’20 van de vorige eeuw en de bouw van loopbrug is deels betaald door het modehuis Bulgari. Interesse? Een bezoekje kost €5 voor niet-Romeinen.

Julius Caesar was als militair leider en politicus een van de meest invloedrijke Romeinen uit de geschiedenis. Als veldheer veroverde hij Gallië (het huidige Frankrijk) en wist zijn tegenstanders te verslaan in een burgeroorlog. Ook wist hij Cleopatra in te palmen. In 48 v.Chr. werd hij aangesteld als dictator, om in Rome orde op zaken te stellen. Vier jaar later waren enkele senatoren, waaronder Brutus en Cassius, het zat. In het jaar 44 v.Chr. op 15 maart (de dag waarop Romeinen hun schulden vereffenden) werd Caesar vermoord. Zijn naam leeft na al die eeuwen nog voort, de titels keizer en tsaar zijn terug te leiden op deze Romeinse veldheer.