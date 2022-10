Kabinet steekt 550 miljoen euro meer in klimaatontwikkelingshulp

Premium Columns

Duurzaamheid is de nieuwe heiligheid

De aarde warmt op. Dat komt in ieder geval gedeeltelijk doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Ik ken collega-natuurwetenschappers die daar anders over denken, soms aangeduid als ’klimaatontkenners’. De meesten betwisten niet de opwarming, maar wel de oorzaak.