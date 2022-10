Baudet krijgt schorsing van week als Tweede Kamer instemt

Als hij inderdaad een week geschorst wordt, dan mag hij in die periode nog wel stemmen. De NOS meldt op basis van een eigen rondgang dat de schorsing het waarschijnlijk gaat halen: CDA en VVD neigen naar steun, maar willen dit eerst dinsdag in de fracties bespreken.

Volgens het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer heeft hij onder meer niet vermeld dat hij bestuurslid is voor FVD en directeur van uitgeverij THPB Media b.v. In beide functies gaat het om commerciële activiteiten. Het college kwam vorige week met de aanbeveling om Baudet te schorsen en heeft hem eerder berispt om dezelfde reden.

FVD-Kamerleden Freek Jansen en Gideon van Meijeren krijgen nu ook zo'n berisping. Zij moeten hun nevenfuncties en inkomsten beter registreren.

Een schorsing van een Kamerlid is niet eerder voorgekomen, mede omdat de Kamer dit instrument pas kort kent. Baudet is wel onlangs nog uitgesloten van een debat in de Tweede Kamer, omdat hij insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag een spion was. Het voltallige kabinet, dat in de Kamer was voor de Algemene Politieke Beschouwingen, stond vervolgens op en verliet de zaal uit protest. Baudet weigerde later zijn woorden terug te nemen, waarna Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem het woord ontnam.

PVV-leider Geert Wilders sprak zich maandag uit tegen een mogelijke schorsing van Baudet. Volgens hem zou het "een affront zijn voor de democratie" en "een handeling die de ayatollahs in Iran niet zou misstaan".