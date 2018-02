’Mijn orgaan niet naar moordenaar’

Marianne Zwagerman is overtuigd tegen de nieuwe orgaanwet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Je bent geen slecht mens als je na je dood je organen in de oven laat gooien of in de grond laat stoppen. Sterker nog, veruit de meerderheid van de Nederlanders doet dat. Er zijn 3,5 miljoen mensen geregistreerd als donor, de rest niet.