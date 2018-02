’Misschien redt het uw leven wel’

Tom Oostrom is groot voorstander van de nieuwe orgaanwet. Ⓒ Nierstichting/ Marco de Swart

Stel, u heeft een ernstige nier-, hart-, lever- of longaandoening en u wacht op een levensreddend orgaan. De harde werkelijkheid is dat er een reële kans is dat dit orgaan voor u niet op tijd komt. Want er zijn veel wachtenden voor u, bijna 1100.